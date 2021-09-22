Пеле – о своём здоровье: если буду так заниматься на тренажёре, скоро вернусь в «Сантос»
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Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле опубликовал видео из больницы и рассказал о ходе восстановления после операции.
«Друзья, отправляю вам видео, которое сняла моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен лаской и заботой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днём. Если буду так заниматься на велотренажёре, скоро вернусь в «Сантос», как думаете?» — написал Пеле в своём «инстаграме».
Ранее Пеле сообщил, что перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.
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