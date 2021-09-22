Алексей Сорокин высказался о возможном безвизовом въезде в Россию на финал Лиги чемпионов

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил о переговорах по поводу возможного безвизового въезда в Россию на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
«Сейчас мы ведём плотное обсуждение со всеми ведомствами. Надеемся, что на финал будет применяться FAN ID. Система хорошо себя зарекомендовала и позволяет въехать в Россию без визы. Нам это существенно облегчило бы жизнь. Ведь природа финала такова, что большое количество болельщиков может приехать в Петербург. И надо предоставить им возможность для более простого въезда. Но обсуждения этого ещё идут», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 28 мая следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является «Челси».
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