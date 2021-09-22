Судью матча женских сборных Германии и Сербии доставили в больницу из-за проблем с сердцем

Арбитру Хелен Эдвардс Бирн стало плохо во время матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, в котором встречались женские сборные Германии и Сербии.



Во время первого тайма Бирн, которая была помощником главного судьи встречи, почувствовала себя плохо и указала в область сердца. Врачи, присутствовавшие на матче, незамедлительно оказали англичанке помощь и унесли её с поля на носилках. Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), Бирн была доставлена в больницу и всё время находилась в сознании.



После шестиминутного перерыва матч возобновился. Вместо Бирн на поле вышла резервная судья Хелен Конли. Встреча завершилась победой женской сборной Германии со счётом 5:1.

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