Шон Райт-Филлипс назвал главного претендента на титул в английской Премьер-лиге

Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филлипс выразил восхищение игрой лондонского «Челси» на старте сезона.

«Честно говоря, на данный момент я считаю, что „Челси“ выиграет титул. Просто невероятно, что им удаётся побеждать 3:0, не показывая лучшей игры. Томас Тухель даже говорил, что команда пока не играла хорошо. Он всё ещё хочет большего от игроков, а они выходят и побеждают. На месте тренера я был бы на седьмом небе от счастья.

Под руководством Лэмпарда у «Челси» была хорошая игра в атаке, но они пропускали слишком много мячей. С приходом Тухеля защита стала сильнее. Поначалу оборона и полузащита казались разными командами, но потом всё сложилось воедино. Теперь «Челси» выглядит машиной. Они не всегда демонстрируют привлекательный футбол, однако добиваются результата. «Челси» может спокойно отдать владение сопернику, так как отлично действует на контратаках», — цитирует Райт-Филлипса Metro.

После пяти туров «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.