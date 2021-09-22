Матч 9-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» обслужит Алексей Сухой

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала имена судей, которым предстоит работать на матчах 9-го тура Российской Премьер-Лиги.



На встречу «Динамо» и «Рубина», которая пройдёт 26 сентября в Москве, назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.



Матч «Химки» — «Локомотив» обслужит Алексей Амелин, «Зенит» — «Крылья Советов» — Виталий Мешков, «Спартак» — «Уфа» — Артём Любимов, «Ростов» — «Ахмат» — Василий Казарцев, «Краснодар» — «Сочи» — Игорь Панин, «Урал» — «Арсенал» — Алексей Матюнин, «Нижний Новгород» — ЦСКА — Кирилл Левников.

Лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 является санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. В тройку лидеров входят «Динамо» (16) и «Локомотив» (16).

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