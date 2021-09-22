Матч 9-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» обслужит Алексей Сухой

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала имена судей, которым предстоит работать на матчах 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
На встречу «Динамо» и «Рубина», которая пройдёт 26 сентября в Москве, назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Матч «Химки» — «Локомотив» обслужит Алексей Амелин, «Зенит» — «Крылья Советов» — Виталий Мешков, «Спартак» — «Уфа» — Артём Любимов, «Ростов» — «Ахмат» — Василий Казарцев, «Краснодар» — «Сочи» — Игорь Панин, «Урал» — «Арсенал» — Алексей Матюнин, «Нижний Новгород» — ЦСКА — Кирилл Левников.
Лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 является санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. В тройку лидеров входят «Динамо» (16) и «Локомотив» (16).
Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.
- 22 сентября 2021
-
14:01
-
13:44
-
13:36
-
13:22
-
13:22
-
13:11
-
13:10
-
12:56
-
12:47
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:05
-
12:03
-
11:46
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:06
-
11:05
-
10:56
-
10:46
-
10:38
-
10:37
-
10:26
-
10:18
-
10:14
-
10:02
-
09:53
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
08:49
-
08:30
-
08:04