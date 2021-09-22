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Гамид Агаларов: играть за сборную России — главная мечта

Гамид Агаларов: играть за сборную России — главная мечта
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, попавший в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, признался, что мечтал попасть в основную национальную команду.

«Был рад попасть в молодёжную сборную России. Это хоть и маленькая, но мечта детства. Конечно, главная мечта — играть за основную сборную.

Я люблю атакующий футбол, а не сидеть сзади в окопах. Но бывают такие игры, в которых это необходимо. Раньше, когда Криштиану Роналду, мой любимый футболист, играл за «Реал», я любил испанский чемпионат. Там у многих команд атакующий футбол. Никто не сидит в обороне», — сказал Агаларов в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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