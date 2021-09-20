«Карпин никого не забыл». Сёмин оценил расширенный состав сборной на игры отбора к ЧМ-2022

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал публикацию расширенного состава сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Хорошо, что в сборную вызывают молодых ребят, но это всего лишь расширенный список. Дальше будут какие-то корректировки. В целом, этим списком Валерий Карпин охватил весь наш футбол, никого не забыл. Кто ещё кроме этих игроков? Это весь наш потенциал на данный момент», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.