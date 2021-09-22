Кан: Левандовски не просто так является лучшим футболистом мира, его голы говорят за себя

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о том, что нападающий команды Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу».



«Роберт Левандовски не просто так является лучшим футболистом мира, его голы говорят за себя. Его стабильно прекрасное выступление является результатом усердной ежедневной работы. В «Баварии» он написал историю – вместе с командой и лично.



Левандовски – еще один хороший пример того, как топ-футболист международного уровня может найти в «Баварии» спортивную родину, провести у нас лучшие годы карьеры и выиграть большое количество титулов», – цитирует Кана пресс-служба «Баварии».



Напомним, в 29 матчах немецкой Бундеслиги в прошлом сезоне польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.

Новость по теме Левандовски получил «Золотую бутсу»