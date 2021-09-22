«Саранск» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 8 «Саранск» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1 (7:6 в серии послематчевых пенальти).

На 11-й минуте нападающий «Химок» Александр Долгов забил первый гол. Защитник «Саранска» Радик Юсупов на 62-й минуте сравнял счёт. Больше в основное время встречи голов забито не было. По регламенту турнира команды били пенальти. В серии 11-метровых сильнее оказались футболисты «Саранска» — 7:6.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниилом Шеметовым (Ульяновск).

«Саранск» набрал в двух матчах 3 очка и занимает второе место в таблице группы 8. «Химки» (0) — на последнем, третьем месте. Подмосковной команде предстоит сыграть с «Балтикой».