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Донецкий «Шахтёр» разгромил киевское «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины

Донецкий «Шахтёр» разгромил киевское «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины
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В матче за Суперкубок Украины донецкий «Шахтёр» разгромил киевское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:0.

Первый гол забил 20-летний форвард Лассина Траоре. Траоре головой переправил мяч в нижний угол с линии вратарской! От штанги мяч влетел в сетку. На 54-й минуте футболист из Буркина-Фасо оформил дубль. Алан Патрик прострелил вдоль ворот и Траоре ногой переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Третий мяч в ворота киевлян отправил сам Патрик. Убежали в контратаку горняки, и Патрик от линии штрафной пробил в верхний угол.

«Шахтёр» в девятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Украины. «Динамо» также выигрывало трофей девять раз.

Суперкубок Украины. Финал
22 сентября 2021, среда. 21:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев
1:0 Траоре – 30'   2:0 Траоре – 54'   3:0 Патрик – 61'
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