Глебов — болельщикам «Ростова»: мы понимаем, что облажались
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Футбольный клуб «Ростов» опубликовал видео разговора игроков команды с болельщиками после поражения от «Чайки» и вылета из Кубка России. Диалог с фанатами «южан» вёл защитник Даниил Глебов.
«Мы понимаем, что мы облажались, понимаем. Это позор, это позор. Я не играю за деньги. Мы хотим выигрывать так же, как и вы», — сказал Глебов болельщикам.
Напомним, сегодня, 22 сентября, состоялась игра в рамках Кубка России между футбольным клубом «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) и «Ростовом» из одноимённого города. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «Чайки».
На 22-й минуте матча полузащитник Иван Олейников после передачи Антона Орлова открыл счёт в игре.
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