В «Марселе» отреагировали на массовую драку болельщиков на поле после матча с «Анже»

Директор «Марселя» по связам с общественностью Жак Кардоза отреагировал на массовую драку болельщиков в матче с «Анже» (0:0) в седьмом туре чемпионата Франции.
«Всё началось с трибуны «Анже», откуда бросали петарды. Это глупо с обеих сторон, вам не нужно отвечать, когда вас провоцируют, и никто не должен провоцировать. Я не хочу никого обвинять. Это большая глупость, что никто не может нести ответственность за происходящее. Мы все попали под санкции. Люди должны нести ответственность. Нас лишили футбола 15 месяцев, и люди не настолько умны, чтобы говорить: «Мы идём смотреть футбол, только футбол». Я чувствую огромную грусть. Это неприемлемо», — приводит слова Кардозы Footmercato.
Напомним, болельщики «Марселя» после финального свистка прорвались на поле и побежали к фанатам «Анже». Болельщики обеих команд в итоге оказались на поле и устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.
- 23 сентября 2021
-
03:42
-
03:05
-
02:38
-
02:20
-
02:01
-
01:39
-
01:16
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:24
- 22 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:02
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:37
-
21:27
-
21:25
-
21:03
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
20:21