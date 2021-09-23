В «Марселе» отреагировали на массовую драку болельщиков на поле после матча с «Анже»

Директор «Марселя» по связам с общественностью Жак Кардоза отреагировал на массовую драку болельщиков в матче с «Анже» (0:0) в седьмом туре чемпионата Франции.

«Всё началось с трибуны «Анже», откуда бросали петарды. Это глупо с обеих сторон, вам не нужно отвечать, когда вас провоцируют, и никто не должен провоцировать. Я не хочу никого обвинять. Это большая глупость, что никто не может нести ответственность за происходящее. Мы все попали под санкции. Люди должны нести ответственность. Нас лишили футбола 15 месяцев, и люди не настолько умны, чтобы говорить: «Мы идём смотреть футбол, только футбол». Я чувствую огромную грусть. Это неприемлемо», — приводит слова Кардозы Footmercato.

Напомним, болельщики «Марселя» после финального свистка прорвались на поле и побежали к фанатам «Анже». Болельщики обеих команд в итоге оказались на поле и устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.