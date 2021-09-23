Почеттино: «ПСЖ» в матче с «Метцем» проявил характер

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Метцем» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции.
«Очень хорошо, что мы выиграли, потому что, когда побеждаешь, всегда легче продолжать работу. Думаю, мы играли хорошо с самого начала, но потом немного сбавили обороты. Очень рад, что команда билась до финального свистка и в итоге победила, проявив характер и дух.
Для команды важно строить что-то особенное и прибавлять. Такие победы помогают нам стать лучше, развиваться и строить то, что мы хотим. В субботу предстоит тяжёлый матч с «Монпелье», все соперники настроены нас обыграть. Конечно, нам нужно быть готовыми и, думаю, мы будем готовы», – цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».
Напомним, 22 сентября в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.
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