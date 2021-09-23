60-летний вице-президент Суринама подозревается в подкупе соперников

КОНКАКАФ проведёт расследование в отношении вице-президента Суринама Ронни Брюнсвийка. Появилось видео, на котором президент клуба «Интер» (Суринам) раздаёт деньги игрокам соперника в раздевалке после матча.



«Мы крайне обеспокоены содержанием видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, она поднимает вопросы о честности матча. Дело передаётся в дисциплинарный комитет КОНКАКАФ, который начнёт официальное расследование, и по завершении этого процесса будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении организации.



Напомним, в стартовом составе «Интера» (Суринам) в матче Лиги КОНКАКАФ с «Олимпией» (Гондурас) (0:6) вышел и отыграл 54 минуты вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. 60-летний политик является президентом клуба, сообщает Marca. Кроме того, его имя носит домашний стадион «Интера». Он стал самым старым футболистом, который вышел на поле в Лиге КОНКАКАФ.

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