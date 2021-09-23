ЦСКА разгромил «Зенит-Ижевск» в матче группового этапа Кубка России

Сегодня, 23 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Гости одержали победу со счётом 4:0.

На 9-й минуте счёт открыл полузащитник Ильзат Ахметов, который откликнулся на скидку головой от нападающего Владислава Яковлева. На 24-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Константин Кучаев, который удвоил преимущество. На 77-й минуте полузащитник Бактиёр Зайнутдинов довёл дело до разгрома, а в компенсированное время нападающий Антон Заболотный установил окончательный счёт.

ЦСКА набрал три очка в текущем розыгрыше Кубка России и вышел на первое место в турнирной таблице группы 10. «Зенит-Ижевск» (0) – на последней позиции. Помимо этих команд, в группе 10 выступает липецкий «Металлург», обыгравший «Зенит-Ижевск» со счётом 2:1. Матч между ним и ЦСКА состоится в Липецке 27 октября.

Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив». В финале прошлого розыгрыша железнодорожники обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.