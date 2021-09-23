Жиру возобновил тренировки в общей группе «Милана»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.

В последние недели миланский клуб обходился без Жиру и шведского форварда Златана Ибрагимовича. Но теперь Жиру близок к возвращению в строй.

Ожидается, что он сможет сыграть в субботу, 25 сентября, в матче 6-го тура Серии А со «Специей». Решение об участии Жиру в этой встрече будет принято по итогам тренировочной сессии, которая пройдёт 24 сентября.

Жиру провёл три матча за «Милан» и забил два мяча. Но после этого у него возникли проблемы со здоровьем. Француз переболел коронавирусом, а также у него была травма.

«Милан» после пяти туров занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. Столько же очков у «Интера», возглавляющего турнирную таблицу.