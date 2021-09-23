Жиру возобновил тренировки в общей группе «Милана»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.
В последние недели миланский клуб обходился без Жиру и шведского форварда Златана Ибрагимовича. Но теперь Жиру близок к возвращению в строй.
Ожидается, что он сможет сыграть в субботу, 25 сентября, в матче 6-го тура Серии А со «Специей». Решение об участии Жиру в этой встрече будет принято по итогам тренировочной сессии, которая пройдёт 24 сентября.
Жиру провёл три матча за «Милан» и забил два мяча. Но после этого у него возникли проблемы со здоровьем. Француз переболел коронавирусом, а также у него была травма.
«Милан» после пяти туров занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. Столько же очков у «Интера», возглавляющего турнирную таблицу.
- 23 сентября 2021
-
19:01
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
17:18
-
17:14
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:22
-
16:17
-
16:07
-
15:49
-
15:37
-
15:35
-
15:22
-
15:15
-
15:07
-
14:55
-
14:27
-
13:58
-
13:58
-
13:55
-
13:40
-
13:17