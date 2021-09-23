Лапорта: будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будущее главного тренера команды Рональда Кумана не зависит от сегодняшнего матча Ла Лиги с «Кадисом».



«Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего результата. Мы с тренером. Он главный в команде. Мы хотим, чтобы всё было в порядке», – цитирует Лапорту ESPN со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

Ранее сообщалось, что если команда не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.



Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.