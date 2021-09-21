Лапорта не ответил на вопрос о будущем Рональда Кумана

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не стал однозначно отвечать на вопрос о будущем главного тренера Рональда Кумана.

«Поддерживайте команду. Надеюсь, болельщики продолжат поддерживать команду точно так же, как они делали это до настоящего момента», — цитирует Лапорту Sport.es.

Ранее сообщалось, что если команда не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.