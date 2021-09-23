Руни раскритиковал владельца «Дерби» после введения внешнего управления

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни подверг критике владельца клуба Мэла Морриса после того, как было объявлено о введении внешнего управления. Наставник команды заявил, что бизнесмен поступил нечестно и не проявил к нему уважение. Недовольство Руни вызвал тот факт, что он узнал о введении внешней администрации по телевизору.

Из-за введения внешнего управления с «баранов» сняли 12 очков. После этого клуб оказался на дне турнирной таблицы Чемпионшипа.

«На мой взгляд, здесь не было необходимой честности. Решение было принято без соблюдения принципа честности.

Очевидно, что Мел движется дальше. Нам нужно тоже двигаться дальше и оставить его позади. Лично я с ним не общался с 9 августа. У нас никогда с ним не было встречи один на один, никаких телефонных разговоров и обменов текстовыми сообщениями. Ничего.

Если честно, я нахожу такие действия неуважительными. Коммуникация очень важна. Он не должен передо мной извиняться, я не жду этого. Просто неприятно, когда футболисты задают вопросы, а у меня нет информации и ответов. Я узнал о введении администрации по телевизору», — цитирует Руни talkSPORT.

Также бывший форвард «Манчестер Юнайтед» пообещал, что не покинет команду и продолжит работу.