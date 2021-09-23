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«Наполи» разгромил «Сампдорию» и вышел на первое место в Серии А

«Наполи» разгромил «Сампдорию» и вышел на первое место в Серии А
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В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился матч 5-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Наполи». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе неаполитанцев дублем отметился форвард Виктор Осимхен, отличившийся в начале встречи и на 50-й минуте. Ещё один мяч в первом тайме забил Фабиан Руис, а в середине второго тайма Пётр Зелиньски установил окончательный счёт.

«Наполи» одержал уже пятую победу подряд. Коллектив Лучано Спаллетти вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Неаполитанцы опережают «Интер» и «Милан» на два очка.

«Сампдория», набрав пять очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» будет принимать «Кальяри», а «Сампдория» сыграет в гостях с «Ювентусом».

Италия - Серия А. 5-й тур
23 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 10'   0:2 Руис – 39'   0:3 Осимхен – 50'   0:4 Зелиньски – 59'
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