«Наполи» разгромил «Сампдорию» и вышел на первое место в Серии А

В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился матч 5-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Наполи». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе неаполитанцев дублем отметился форвард Виктор Осимхен, отличившийся в начале встречи и на 50-й минуте. Ещё один мяч в первом тайме забил Фабиан Руис, а в середине второго тайма Пётр Зелиньски установил окончательный счёт.

«Наполи» одержал уже пятую победу подряд. Коллектив Лучано Спаллетти вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Неаполитанцы опережают «Интер» и «Милан» на два очка.

«Сампдория», набрав пять очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Наполи» будет принимать «Кальяри», а «Сампдория» сыграет в гостях с «Ювентусом».