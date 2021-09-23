«Наполи» разгромил «Сампдорию» и вышел на первое место в Серии А
Поделиться
В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился матч 5-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Наполи». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе неаполитанцев дублем отметился форвард Виктор Осимхен, отличившийся в начале встречи и на 50-й минуте. Ещё один мяч в первом тайме забил Фабиан Руис, а в середине второго тайма Пётр Зелиньски установил окончательный счёт.
«Наполи» одержал уже пятую победу подряд. Коллектив Лучано Спаллетти вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Неаполитанцы опережают «Интер» и «Милан» на два очка.
«Сампдория», набрав пять очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Наполи» будет принимать «Кальяри», а «Сампдория» сыграет в гостях с «Ювентусом».
Комментарии
- 23 сентября 2021
-
21:55
-
21:34
-
21:33
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:26
-
19:25
-
19:01
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
17:18
-
17:14
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:45
-
16:39
-
16:22
-
16:17
Партнерский контент