В «Вольфсбурге» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Мбабу

Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» летом делал предложение о покупке нападающего Кевина Мбабу.

«Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от «Спартака» предложения не поступало», — цитирует Шмадтке «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент Мбабу прокомментировал информацию о том, что услуги его клиента этим летом предлагали «Спартаку». В нынешнем сезоне Мбабу провёл семь матчей в составе «Вольфсбурга» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт 26-летнего швейцарца с «волками» действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» с 61 очком занял четвёртое место в турнирной таблице.