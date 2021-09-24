«Барселона» оспорит удаление де Йонга и жёлтую карточку Бускетса в матче с «Кадисом»

«Барселона» подаст апелляцию на судейские решения, принятые арбитром в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0), сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Встречу обслуживал Карлос Дель Серро Гранде из Мадрида.



Напомним, на 65-й минуте полузащитник Френки де Йонг получил второе предупреждение и был удалён с поля. В концовке встречи Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса». За это судья наказал игрока жёлтой карточкой, что не понравилось Куману, и он вступил в споры с арбитром и получил красную карточку.



«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте. В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте», а «Кадис» встретится в гостях с «Райо Вальекано».