Чистяков: «Зенит» в ответном матче намерен снова дать бой «Челси»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Мы все понимали, что это за турнир, что за соперник, что за стадион, какой на нас лежит груз ответственности. Настрой был запредельный, и в большинстве моментов у нас получалось хорошо, хотя «Челси» давил. Мне кажется, мы сыграли более чем достойно. Хоть и проиграли, с точки зрения содержания, сплочённости занесём этот матч себе в актив. Теперь нужно разобрать ошибки, кое-что подкорректировать и в ответной игре снова дать бой лондонцам.

Было всё — и мандраж, и невероятно приятное ощущение. Это не передать словами. Наверное, подобное я испытывал в первый раз в своей карьере. Сначала волновался, но с первым касанием, первым единоборством стало проще. Это, конечно, нереальный опыт.

Мне сложно оценивать свою игру, пусть лучше это делают тренеры и болельщики. Есть небольшое разочарование из-за пропущенного мяча, но в целом, думаю, всё было неплохо», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» повторно сыграет с «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 8 декабря 2021 года.