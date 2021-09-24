Чистяков: «Зенит» в ответном матче намерен снова дать бой «Челси»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился воспоминаниями о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Мы все понимали, что это за турнир, что за соперник, что за стадион, какой на нас лежит груз ответственности. Настрой был запредельный, и в большинстве моментов у нас получалось хорошо, хотя «Челси» давил. Мне кажется, мы сыграли более чем достойно. Хоть и проиграли, с точки зрения содержания, сплочённости занесём этот матч себе в актив. Теперь нужно разобрать ошибки, кое-что подкорректировать и в ответной игре снова дать бой лондонцам.
Было всё — и мандраж, и невероятно приятное ощущение. Это не передать словами. Наверное, подобное я испытывал в первый раз в своей карьере. Сначала волновался, но с первым касанием, первым единоборством стало проще. Это, конечно, нереальный опыт.
Мне сложно оценивать свою игру, пусть лучше это делают тренеры и болельщики. Есть небольшое разочарование из-за пропущенного мяча, но в целом, думаю, всё было неплохо», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» повторно сыграет с «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 8 декабря 2021 года.
- 24 сентября 2021
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