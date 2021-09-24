Чистяков: Дзюба и Лукаку — лучшие габаритные нападающие, против которых я играл

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от личного противостояния с Ромелу Лукаку в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1), а также сравнил бельгийского форварда с Артёмом Дзюбой.

«Иногда Лукаку пытался меня немного провоцировать, но я концентрировался именно на футболе. Даже в глаза старался ему не смотреть.

Почему не пытался играть на опережение против Лукаку? Мне никто не говорил об этом. Все понимали, что против такого нападающего играть на опережение практически невозможно, ну или возможно, но очень тяжело. Я выбрал такую тактику после пары моментов в начале матча. У него очень сильные руки, я понял, что, если буду выскакивать, он будет выбрасывать меня за счёт руки и оставаться один в один. Поэтому я решил — пусть он принимает мяч и либо скидывает назад, либо разворачивается, а я буду либо блокировать удар, либо мешать ему. Бодаться с ним не хотелось. Однажды я попытался бодаться с Дзюбой, когда за «Ростов» против «Зенита» играл. Получилось 1:6. Для единоборств с такими нападающими нужен либо похожих габаритов защитник, либо класс. Так что лучше пусть разворачиваются.

Можно ли сравнить Дзюбу и Лукаку? Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».