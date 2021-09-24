Лучшие моменты футбольного фестиваля «Чемпионата»

Уже 27 сентября в Москве стартует третий детский футбольный фестиваль «Чемпионата». В этом году в фестивале примут участие 32 команды. Соревнования пройдут при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на столичном стадионе «Металлург».



В ожидании старта вспоминаем самые яркие моменты прошлогоднего фестиваля.