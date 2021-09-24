Президент «Краснодара» назвал самых сильных тренеров РПЛ
Поделиться
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал самого сильного тренера Российской Премьер-Лиги на данный момент, а также лестно высказался о полузащитнике Романе Ерёменко, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.
«Ерёменко классный футболист, всегда его хотели. Но не получалось. Но он суперигрок!
Самый сильный тренер РПЛ? Мне нравится Карпин, Гончаренко… Слуцкий? Нет. Наверное, тренер «Локомотива» (Марко Николич – Прим. «Чемпионата»), хотя мне не нравится, во что они играют. Вторым номером играть… Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: «Я буду играть первым номером». В Шварце и Стукалове пока не разобрался, отношусь к ним с симпатией», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:27
-
14:26
-
14:15
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:39
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:26
Партнерский контент