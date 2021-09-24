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Президент «Краснодара» назвал самых сильных тренеров РПЛ

Президент «Краснодара» назвал самых сильных тренеров РПЛ
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал самого сильного тренера Российской Премьер-Лиги на данный момент, а также лестно высказался о полузащитнике Романе Ерёменко, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Ерёменко классный футболист, всегда его хотели. Но не получалось. Но он суперигрок!

Самый сильный тренер РПЛ? Мне нравится Карпин, Гончаренко… Слуцкий? Нет. Наверное, тренер «Локомотива» (Марко Николич – Прим. «Чемпионата»), хотя мне не нравится, во что они играют. Вторым номером играть… Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: «Я буду играть первым номером». В Шварце и Стукалове пока не разобрался, отношусь к ним с симпатией», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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