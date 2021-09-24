«Выполняй контракт — и до свидания!» Галицкий рассказал о сложностях работы с легионерами

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о сложностях в работе клуба с легионерами.

«Нам космически тяжело привлекать футболистов в провинциальный город. Они едут из-за переплаты. В Европе они получали бы меньше. Только деньги? Нет, они с детства за «Краснодар» (смеётся). Если будет предложение из Москвы и Краснодара, то, скорее всего, игрок поедет в Москву. Жиго, Пабло, с которым мы договорились. Защитники — это вообще наша карма. Пабло «Локомотив» не перехватывал, мы со всеми договорились. Это было за год до его перехода в «Локо», но тогда Пабло после договорённостей всё адекватно объяснил, что не хочет ехать в Россию.

Мы сдуваем пылинки с легионеров, пока они ведут себя нормально. Стараемся выполнять все обязательства, у нас классный стадион. Если нужен отдых в Геленджике, то идём навстречу. Стараемся обеспечить всем комфорт. Потому что мы понимаем, что в Москве преимуществ больше, чем в Краснодаре. Но иногда бывает, что ты заплатил за футболиста сумму денег. А через полтора года он приходит и говорит: «Я устал, отдайте меня в бесплатную аренду». Вильена? Допустим, что Вильена. Говорим: «Фантастика, молодец. Ты где такую математику видел?». Есть контракт, выполняйте контракт — и до свидания. Когда ты переплачиваешь, то мальчик должен понять, что едет в другую культуру», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».