«Глаза должны гореть в цирке». Галицкий — о критике в сторону легионеров «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о легионерах, пополнивших состав «быков».



«Краснодар» покупает странных легионеров? Мы привыкли к безответственным заявлениям журналистов. Глаза должны гореть в цирке. Ребята, которые пришли в первую команду, должны соответствовать её уровню. Потому что потом болельщики будут кричать: «Мусаева в отставку, Гончаренко в отставку!». Нужна эволюция этого пути: мы уже вырастили для сборной Сафонова, частично – Фомина. Извиняюсь перед Карпиным, но он интересовался Черниковым до его травмы. И мы гордимся, что наша школа кого-то растит. Этот процесс пойдёт дальше. Конечно, я хочу, чтобы играли свои мальчики, но они должны соответствовать уровню.



Все хотят купить качественного футболиста, но по тем или иным причинам он может не заиграть. Можешь угадать, можешь нет. Мы – почти всегда угадываем. Кайо? Во-первых, есть бюджетный план. И ещё: всех собак вешают на него. Думаю, когда увидят: команда поднимается высоко, когда условный Кабелла с «Зенитом» не добегает до своего игрока и мы пропускаем, то рассказывать про дырявую оборону «Краснодара» – не смотреть футбол. В команде, которая поднимается высоко, защитники должны иметь скорость. Как бы ты ни играл, как бы ни накрывал – с равной командой ты получишь за спину. Кайо – быстрый. Да, напортачил с «Севильей», но он три игры провёл с температурой 37,5. Но у нас все были поломаны, в школе не было никого. Он ездил отдельно, тесты брали, ковида не было. Но он был в состоянии заболевания и в этом состоянии играл.



Да, Кайо был опорником, мы переделали позицию. У него есть скорость, он прыгучий, с великолепным отбором. У него есть свои минусы, да. Но запомните: в команде, которая играет высоко, всегда будет акцент на нападающих», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».