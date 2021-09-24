Президент «Краснодара» высказался о тендере на телеправа РПЛ

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался по поводу тендера на телеправа Российской Премьер-Лиги.
«Мы не должны потерять аналитические каналы. Футбол российский был локомотивом на «Матче», и, если он стоил дороже, чем румынский – что-то в королевстве было не так. Сейчас появилась конкуренция – «Okko», это очень хорошо.
Там возможны комбинации, но бесплатные матчи должны быть – не все могут позволить себе подписку. Баланс на тендере и будет ловиться – между инфраструктурой, достойными деньгами – мы должны получить рыночную ситуацию, нам тяжело играть два раза в неделю с короткой скамейкой, а это связано в том числе с fair play.
Должны ли платить люди за просмотр моей команды? Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать fair play, то конечно. Если люди на трибуне платят, а у телевизора – нет, то это диссонанс. И у нас не социализм, бесплатные вещи никем не ценились», — сказал Галицкий в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 24 сентября 2021
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