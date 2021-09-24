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Фанат «Ювентуса», оскорблявший вратаря «Милана», хочет лично принести ему извинения

Фанат «Ювентуса», оскорблявший вратаря «Милана», хочет лично принести ему извинения
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Фанат «Ювентуса» Давиде Габриэлли, оскорблявший на расовой почве вратаря «Милана» Мика Меньяна во время матча команд в 4-м туре Серии А, хочет лично принести извинения голкиперу. Ранее стало известно, что полиция и «Ювентус» идентифицировали фаната. Ему теперь, по всей видимости, запретят посещение стадиона туринцев.

«Я вёл себя глупо. Это было ужасно, я приношу свои извинения всем, начиная с Меньяна. Я не расист. В тот вечер я слишком много выпил. Я не контролировал себя и сделал что-то ужасное.

Я несу полную ответственность. И я хотел бы лично встретиться с Меньяном, чтобы извиниться», — цитирует болельщика Football Italia со ссылкой на La Voice di Rovigo.

Любопытно, что горе-фанат сам выложил видео в телеграмме, на котором он оскорбляет голкипера.

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