Почеттино рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси

Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен», аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья нападающего Лионеля Месси.
«В пятницу Лео начал беговые тренировки. Надеемся, что всё пойдёт по плану, поэтому мы вновь оценим его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – приводит слова Почеттино пресс-служба парижан.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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