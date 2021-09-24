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Почеттино рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси

Почеттино рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси
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Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен», аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал состояние здоровья нападающего Лионеля Месси.

«В пятницу Лео начал беговые тренировки. Надеемся, что всё пойдёт по плану, поэтому мы вновь оценим его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – приводит слова Почеттино пресс-служба парижан.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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