Почеттино заявил, что Мбаппе надо интегрировать к Месси, Неймару и Ди Марии

Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен» аргентинский специалист Маурисио Почеттино оценил игру атакующих игроков команды на старте сезона.

«Мы должны достичь взаимопонимания. Оно придёт со временем. Мы играли со схемой 4-2-3-1 против «Лиона», что отличается от того, что мы делали раньше, поэтому я могу быть доволен игрой команды. Необходимо налаживать связи, но увиденное в игре мне крайне понравилось. Мы владели мячом и хорошо управляли игрой, что дало нам возможность создавать моменты. Лионель Месси, Неймар и Анхель Ди Мария хорошо знают друг друга – они уже неплохо взаимодействуют. Сейчас мы должны интегрировать Мбаппе – на это требуется немного времени», – приводит слова Почеттино пресс-служба парижан.

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