Аллегри прокомментировал первую победу «Ювентуса» в нынешнем сезоне Серии A

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу команды в матче со «Специей» в пятом туре чемпионата Италии.

«К счастью, мы выиграли матч, страдая», — сказал тренер DAZN после игры. «В противном случае мы могли бы подумать, что у нас все хорошо, и нам больше нечего было делать. Есть много вещей, которые нужно улучшить. У нас есть игроки, которые должны лучше принимать решения о последнем пасе, когда бить по воротам. Сегодня мы выиграли важный матч. Мы должны выйти из зоны комфорта, футбол состоит из страданий и усталости», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Отметим, для «Ювентуса» эта победа стала первой в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Ранее команда потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. Туринский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Серии A.