Дани Алвес сообщил, что не перейдёт ни в один из клубов до конца 2021 года

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес сообщил, что не планирует присоединяться к какому-либо клубу до конца 2021 года. Ранее он стал свободным агентом, разорвав контракт с «Сан-Паулу».

«Я хочу сообщить, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года. Я приехал в Бразилию, чтобы воплотить в жизнь детскую мечту. И я это сделал.

Быть чемпионом с клубом, который у тебя в сердце, просто бесценно. Речь не о деньгах, а о ценностях, чести, характере, наследии.

Нужно принимать сложные решения, но в жизни ничего не бывает просто. Это — ещё одно решение.

Спасибо всем за интерес ко мне. Я бы хотел закрыть эту главу без какого-либо вмешательства в мою жизнь. Спасибо», — написал Алвес в своём «инстаграме».

Также бразилец дал понять, что не завершает карьеру. Он использовал хештеги #ЭтоЕщёНеКонец и #ЯЕщёВернусь.