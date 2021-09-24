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«Бавария» в меньшинстве удержала победу в матче с последней командой Бундеслиги

«Бавария» в меньшинстве удержала победу в матче с последней командой Бундеслиги
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В Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» принимал «Баварию».

Встреча завершилась уверенной победой гостей — 3:1. Мюнхенцы открыли счёт уже на 10-й минуте, отличился Томас Мюллер. На 31-й минуте преимущество «Баварии» увеличил Йозуа Киммих.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Бенджамен Павар. Несмотря на это, «Бавария» сумела довести счёт до крупного. На 68-й минуте Себастьян Грисбек отправил мяч в собственные ворота.

В концовке «Гройтер Фюрт» сумел уйти от крупного поражения. На 88-й минуте Седрик Иттен отыграл один мяч.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 16 очков в шести турах, они опережают «Вольфсбург» на три очка, но «волки» провели на матч меньше. «Гройтер Фюрт» замыкает турнирную таблицу, набрав всего одно очко.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
24 сентября 2021, пятница. 21:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 10'   0:2 Киммих – 31'   0:3 Грисбек – 68' (автогол)   1:3 Иттен – 87'
Удаления: нет / Павар – 48'
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