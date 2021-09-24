«Бавария» в меньшинстве удержала победу в матче с последней командой Бундеслиги

В Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» принимал «Баварию».
Встреча завершилась уверенной победой гостей — 3:1. Мюнхенцы открыли счёт уже на 10-й минуте, отличился Томас Мюллер. На 31-й минуте преимущество «Баварии» увеличил Йозуа Киммих.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Бенджамен Павар. Несмотря на это, «Бавария» сумела довести счёт до крупного. На 68-й минуте Себастьян Грисбек отправил мяч в собственные ворота.
В концовке «Гройтер Фюрт» сумел уйти от крупного поражения. На 88-й минуте Седрик Иттен отыграл один мяч.
«Бавария» лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 16 очков в шести турах, они опережают «Вольфсбург» на три очка, но «волки» провели на матч меньше. «Гройтер Фюрт» замыкает турнирную таблицу, набрав всего одно очко.
- 24 сентября 2021
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