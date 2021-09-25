Дочь Пеле опубликовала новую информацию о состоянии отца

Кели Насименто, дочь легендарного бразильского форварда Пеле, рассказала о состоянии отца. Ранее он был госпитализирован. Экс-футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.

По словам Кели, её отец начал ходить. Также Пеле поиграл с дочерью в карты.

«Он научил меня, как играть в карточную игру. И теперь он побеждает!» — написала Кели в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» дочери Пеле.

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.