Андре Онана: были переговоры с «Лионом» и «Ниццей». Меня хотят заполучить 15 клубов

25-летний камерунский вратарь нидерландского «Аякса» Андре Онана высказался о ситуации со своим будущим.

«Да, я вёл переговоры с «Лионом», у меня было много разговоров с их главным тренером Петером Бошем, и для меня большая честь, что такой клуб захотел заключить со мной контракт. К сожалению, в итоге мы не смогли прийти к соглашению. Были разговоры и с «Ниццей».

Есть 15 клубов, которые желают заполучить меня бесплатно летом 2022 года. Слухи о том, что у меня уже есть договор с другим клубом, не соответствуют действительности. Я просто хочу сосредоточиться на своём возвращении после отстранения. Но всё возможно. Сейчас я жду результатов переговоров между моим агентом и «Аяксом», — приводит слова Онаны De Telegraaf.

Ранее Онана был отстранён от футбола из-за нарушения антидопинговых правил. Вратарь по ошибке принял таблетку, которую прописали его жене. Дисциплинарный орган УЕФА решил, что у игрока не было намерения мошенничать. Тем не менее в соответствии с действующими правилами его отстранили на 12 месяцев. После апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. В сентябре он уже возобновил тренировки с «Аяксом».



Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В общей сложности он принял участие в 204 матчах за клуб. Контракт голкипера истекает следующим летом.