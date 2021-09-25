Игнашевич стал экспертом в программе на «Матч Премьер»

Сергей Игнашевич стал одним из экспертов на «Матч ТВ». Об этом в соцсетях сообщил генпродюсер канала Александр Тащин.
«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду «Матча» – его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали – тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле. Знаю, что Игнашевич тщательно готовится к эфирам – сам предлагает редакторам темы для разбора, готовит видео. Теперь у нас всех будет возможность побывать почти на теоретическом занятии профессионального клуба», – заявил Тащин.
Игнашевич станет постоянным гостем студий телеканала, а также программы «8-16».
В марте 2021 года Игнашевич был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо». В качестве футболиста он выступал за самарские «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Защитник является обладателем Кубка УЕФА в составе «армейцев», с которыми также становился пятикратным чемпионом России.
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