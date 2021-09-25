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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 9-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 9-го тура
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Сегодня, 25 сентября, матчем «Химки» — «Локомотив» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В девятом туре состоятся следующие восемь встреч:

25 сентября
«Химки» — «Локомотив» (Химки, 14:00 мск)
«Зенит» — «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Спартак» — «Уфа» (Москва, 19:00 мск)

26 сентября
«Динамо» — «Рубин» (Москва, 14:00 мск)
«Ростов» — «Ахмат» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Сочи» (Краснодар, 19:00 мск)

27 сентября
«Урал» — «Арсенал» (Урал, 17:00 мск)
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Нижний Новгород, 19:00 мск).

После восьми туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На четыре очка от него отстают «Динамо» и московский «Локомотив».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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