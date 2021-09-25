«Химки» — «Локомотив»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычёв, Набиуллин, Карпов, Стоинович, Трошечкин, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло, Баринов, Куликов, Магкеев, Тикнизян, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Иваньков, Жемалетдитнов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Бека Бека, Анджорин, Лисакович.
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