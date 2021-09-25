Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта пропустит матч с «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Наби Кейта пропустит матч 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
«У Наби повреждение. Ничего серьёзного, но матч с «Брентфордом» он пропустит. Возможно, он будет вынужден отсутствовать ещё какое-то время, посмотрим. Травма несерьёзная, но болезненная, нам нужно последить, как будет проходить процесс восстановления. Конечно, неприятно, что футболисты, которые проводят хорошую предсезонку, проводят несколько матчей и вылетают», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брентфорд» состоится сегодня, 25 сентября. Команды сыграют на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити». Старт встречи – в 19:30 мск. «Ливерпуль» набрал 13 очков за пять туров и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. «Брентфорд» (8) – на девятом.
- 25 сентября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:18
-
13:03
-
12:53
-
12:41
-
12:31
-
12:07
-
12:04
-
11:51
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
09:49
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
08:13
-
05:58
-
05:40
-
04:55
-
04:31
-
04:16
-
03:54
-
03:34
-
03:10
-
02:49
-
02:19
-
01:59