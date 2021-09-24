Клопп — о «Брентфорде»: даже с небольшим количеством денег можно создать что-то особенное

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о «Брентфорде», с которым его подопечные встретятся в 6-м туре английской Премьер-лиги.

«Я посмотрел пресс-конференцию их главного тренера Томаса Франка. Это одна из самых увлекательных вещей, которые я видел за последние несколько лет. Было весело. Они показывают невероятный футбол. Организация в клубе на запредельном уровне, Томас и весь «Брентфорд» делают потрясающую работу. Они показывают, что даже с небольшим количеством денег можно создать что-то действительно особенное. Эта команда хорошо подготовлена. Все знают, что делать на поле, готовы пробежать лишний метр. Видел, как они праздновали победу после матча с «Арсеналом». Было здорово видеть то, как много это для них значило», – цитирует Клоппа BBC.