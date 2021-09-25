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«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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В «Спартаке» объяснили, почему Ларссон и Кутепов не сыграют с «Уфой»

В «Спартаке» объяснили, почему Ларссон и Кутепов не сыграют с «Уфой»
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Пресс-служба «Спартака» рассказала, почему Джордан Ларссон и Илья Кутепов не примут участия в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой».

«Помимо Маслова, Мелкадзе, Зобнина и Хендрикса, которые ранее получили травмы, в заявку на игру не попали Кутепов и Ларссон. У Ильи простуда, а Джордан получил ушиб на тренировке», — говорится в сообщении «Спартака».

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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