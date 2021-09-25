Сульшер высказался о поражении в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».



«Можно принять, когда твоей команде забили хороший гол, но там был офсайд. Игрок коснулся Давида де Хеа, когда направлял мяч в ворота. Почему это гол, а подобный гол «Лестера» не засчитывается? Я не понимаю логики, это явный офсайд.



Я не видел пенальти Фернандеша, потому что он всё равно ничем не закончился, поэтому сложно что-то комментировать. К сожалению, мы упустили шанс заработать очко.



Не собирался говорить об этом, но это неправильно, что игроки «Астон Виллы» мешали Фернандешу пробить пенальти. Думаю, за такое должна быть показана жёлтая карточка, но они добились того, чего хотели.



Мы были очень агрессивны, очень хороши в переходах, быстро шли вперёд, но конечные удары, последний пас и решения по ходу завершения моментов не всегда были лучшими», — цитирует Сульшера BBC.



Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте встречи записал на свой счёт Кортни Хос. В добавленное ко второму тайму время арбитр Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», но Бруну Фернандеш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В седьмом туре «красные дьяволы» примут дома «Эвертон». Встреча состоится 2 октября.

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