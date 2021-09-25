Болельщики «Спартака» повернулись спиной к полю на первых минутах матча с «Уфой»

Фанаты «Спартака» повернулись спиной к полю в начале матча 9-го тура РПЛ с «Уфой». При этом болельщики вывесили на трибуне баннер с надписью: «Безволье — хлябь, где тонет всё благое!»

Фото: «Чемпионат»

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Уфа».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.



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