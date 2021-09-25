Фанаты «Спартака» во время матча с «Уфой» требовали отставки руководства клуба

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Уфа». Фанаты московского клуба в течение первого тайма оскорбляли владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супругу, Зарему Салихову. Кроме того, фанаты красно-белых призывали к отставке руководства клуба.
«Руководство — вон!» — заряжают фанаты.
После первого тайма «Спартак» ведёт со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
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