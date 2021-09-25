«Ливерпуль» снова вышел вперёд в матче с «Брентфордом», гол забил Кёртис Джонс

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль».
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи отличился защитник хозяев Итан Пиннок, ему ассистировал Айван Тони. Уже через 4 минуты португальский нападающий красных Диогу Жота с передачи Джордана Хендерсона сравнял счёт встречи.
На 54-й минуте матча Мохамед Салах вывел красных вперёд. Голевую передачу отдал Фабиньо. На 63-й минуте встречи полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт сравнял счёт в матче.
На 67-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил гол и вывел гостей вперёд.
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему помогают ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард.
В данный момент продолжается второй тайм матча «Брентфорд» — «Ливерпуль». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль» набрал 13 очков за пять туров английской Премьер-лиги и занимает 2-е место в чемпионате. «Брентфорд» (8) – на 10-м месте.
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