Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» снова вышел вперёд в матче с «Брентфордом», гол забил Кёртис Джонс

«Ливерпуль» снова вышел вперёд в матче с «Брентфордом», гол забил Кёртис Джонс
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль».

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи отличился защитник хозяев Итан Пиннок, ему ассистировал Айван Тони. Уже через 4 минуты португальский нападающий красных Диогу Жота с передачи Джордана Хендерсона сравнял счёт встречи.

На 54-й минуте матча Мохамед Салах вывел красных вперёд. Голевую передачу отдал Фабиньо. На 63-й минуте встречи полузащитник «Брентфорда» Витали Янельт сравнял счёт в матче.

На 67-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил гол и вывел гостей вперёд.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Стюарт Атвелл. Ему помогают ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард.

В данный момент продолжается второй тайм матча «Брентфорд» — «Ливерпуль». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» набрал 13 очков за пять туров английской Премьер-лиги и занимает 2-е место в чемпионате. «Брентфорд» (8) – на 10-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021