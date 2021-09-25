Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Хендерсон прокомментировал ничью в матче с «Брентфордом»

Джордан Хендерсон прокомментировал ничью в матче с «Брентфордом»
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничью в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

«Это была напряжённая игра, но мы знали, что так и будет. В Брентфорде сложно играть. На матче была отличная атмосфера, и соперники усложнили нам задачу. Дважды повести в счёте и не довести дело до конца — это разочарование для нас.

При счете 2:1 у нас был один или два шанса закончить игру. Это дало им небольшую надежду. Таков иногда футбол, мы разочарованы результатом, но мы должны отдать должное «Брентфорду».

Мы — команда, которая играет в интенсивный футбол, но сегодня нам было куда совершенствоваться. Во втором тайме мы контролировали игру немного лучше, но, к сожалению, не смогли удержать победу», — цитирует Хендерсона BBC.

Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:3. В составе хозяев отличились Пиннок, Янельт и Висса. За красных забили Жота, Салах и Джонс.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Брентфорд» (9) – на 9-м месте.

В седьмом туре «Брентфорд» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед», а «Ливерпуль» примет дома «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 3 октября.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021