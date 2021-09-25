Промес: «Спартак» неплохо играл в предыдущих матчах, просто от нас отвернулась удача

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
«На прошлой неделе мы не так плохо играли, просто так сложилось. Сегодня игра тоже получилась непростой, но мы хорошо себя проявили, забили два гола и одержали заслуженную победу.
Мы много работаем над реализацией. Понимаем, что нужно работать над этим компонентом. Вы сами видели, что Понсе в игре с ЦСКА не использовал хороший момент, а сегодняшний его гол — это ответ на ту ситуацию, он сделал правильные выводы и забил. Думаю, что команда проделала хорошую работу.
Мы работали над прессингом. В моменте с ошибкой защитника мне немного повезло, но мы знали, что надо прессинговать. Это то, о чём говорил тренер. Мы выполнили его установку.
Как и говорил, мы неплохо играли в предыдущих матчах. Просто от нас отвернулась удача. Сегодня мы хорошо провели первый тайм. Надо сохранять этот ритм, потому что нас ждёт очень сложная игра в Лиге Европы с «Наполи», — цитирует Промеса «Матч ТВ».
- 25 сентября 2021
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