Джикия: когда Кофрие хейтили, я был в сборной. Он хороший защитник, прибавляет

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре новичка красно-белых Максимилиано Кофрие.



«В три защитника играть комфортно. Кофрие? Когда его хейтили, я был в сборной. Сейчас сыграл два матча, хорошо вышел против ЦСКА. Он хороший защитник, прибавляет, хорошо адаптировался в коллективе. Мы общаемся хорошо, надеюсь, дальше будет лучше. Слова о том, что он не очень хорошее усиление? Я уже очень давно ничего не читаю, так просто спокойнее», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Уфа», набрав восемь очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.